Никаких препятствий: цена подсолнечного масла продолжит расти

Стоимость подсолнечного масла одолевает все возможные рекорды. Похоже, что максимального показателя покупатели еще не видели.

Цена масла будет расти

Кроме удорожания сырья, газа и энергоносителей, производители продуктов питания вскоре будут вынуждены нести дополнительные расходы. С 1 января 2022 года минимальная заработная плата вырастет на 500 гривен.

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Производители не будут платить работникам больше из собственного кармана, поэтому эти расходы лягут на плечи покупателей. Вырастет не только цена масла, но и других продовольственных товаров.

По мнению исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, подорожание следует ожидать уже в ближайшее время.

Однозначно буде рости вартість олії. Плюс 7-8% на олію найближчим часом ми точно побачимо,

– сказав он.

Также специалист добавил, что все продукты обычно дорожают в праздничный период, поэтому покупателям следует ожидать дополнительных затрат.