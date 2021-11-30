Ціна олії буде рости

Окрім подорожчання сировини, газу та енергоносіїв, виробники продуктів харчування незабаром будуть змушені нести додаткові витрати. З 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата зросте на 500 гривень.

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Виробники не будуть платити працівникам більше з власної кишені, тому ці витрати ляжуть на плечі покупців. Зросте не лише ціна олії, а й інших продовольчих товарів.

На думку виконавчого директора "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина, здорожчання варто очікувати вже найближчим часом.

Однозначно буде рости вартість олії. Плюс 7-8% на олію найближчим часом ми точно побачимо,

– сказав він.

Також фахівець додав, що всі продукти зазвичай дорожчають у святковий період, тому покупцям варто очікувати на додаткові витрати.