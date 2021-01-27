По данным ООН, к середине XXI века население планеты вырастет на 30%. Чтобы прокормить всех, производство сельхозпродукции придется увеличить на 70%. Один из способов достижения этого – ускорить внедрение новых технологий в сельском хозяйстве.

Прогноз ООН не содержит никаких ошибок. Именно так: на 70% – чтобы прокормить каждого. Сейчас каждый девятый житель планеты ежедневно голодает, а каждый третий – недоедает. Если программа ООН "Нулевой голод" будет выполнена к середине века и все люди смогут есть достаточно, ежегодно необходимо будет выращивать более 3 миллиардов тонн злаков, вместо 2,1 миллиарда сейчас, а производство мяса должен достичь 470 миллионов тонн (сейчас – примерно 200 миллионов).

Эту задачу будет сложно решить без "четвертой сельскохозяйственной революции". Под этим термином понимают внедрение в сельском хозяйстве новейших IT-технологий, которые позволят сократить объем ручного труда и повысят урожайность.

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За последние 10 лет разные агротехнологические стартапы привлекли более 23,6 миллиарда евро. Инвестиции в развитие биотехнологий, автоматизации управления, анализа данных и логистики увеличились в разы.

Потенциал автоматизации АПК огромен. Множество новых технологий еще находятся на ранней ступени развития, но некоторые уже можно использовать здесь и сейчас. Дальше – ряд высокотехнологичных решений, которые могут повысить эффективность аграрного предприятия уже сегодня.

Агророботы



Project Xaver от AGCO і Fendt / Фото AGCO і Fendt

На современных фермах роботы выращивают и собирают урожай, ухаживают за животными и следят за их здоровьем. Машины без участия человека орошают поля и пропалывают сорняки. В зернохранилищах работы следят за температурой и влажностью.

Идея роботизированной сельскохозяйственной техники далеко не нова. Первая концепция была представлена ​​еще в 1940-х годах, а в 1950-х в Ford разработали прототип беспилотного трактора The Sniffer, который, впрочем, так и не был запущен в производство.

Сейчас практически все крупные производители сельскохозяйственной техники вроде New Holland, John Deere и CLAAS разрабатывают беспилотную или дистанционно управляемую полевую технику. AGCO и Fendt имеют общий проект Project Xaver по созданию автономных роботов для посева, ухода за растениями и сбора урожая.

Крупнейшая аграрная технологическая компания The Syngenta Group имеет целый портфель стартапов, которые разрабатывают ботов и ПО для сельского хозяйства.

Компании из различных отраслей промышленности объединяют усилия для создания новых сельскохозяйственных роботов. Один из свежих примеров – проект Bosch и BASF для создания "умной" системы орошения Smart Spraying, которая должна быть выпущена в 2021 году.



Smart Spraying от Bosch і BASF / Фото: BASF

Огромные инвестиции поступают и новым стартапам, которые предлагают собственные оригинальные концепты агроботов. Швейцарская компания EcoRobotix разработала AVO – робота, который автономно распознает и выпалывать сорняки. Датская Agrointelli завершила создание многозадачного бота Robotti, который может выполнять различные типы сельскохозяйственных работ в течение всего сезона.

Дроны

Использование дронов – один из первых шагов на пути к IT-трансформации сельского хозяйства. Оснащены датчиками и камерами дроны составляют карты, передают изображение и собирают различные данные. Дронами можно управлять дистанционно, но есть и полностью автономные модели, которые летают по заданным маршрутам, опираясь на данные GPS.

Такие специализированные сельскохозяйственные дроны, как eBee от SenseFly или PrecisionHawk собирают данные, на основе которых можно делать выводы о здоровье сельскохозяйственных культур, орошении, опрыскивании, посадке, состоянии почвы. На основе собранных ими данных можно производить подсчет растений и урожайность. Более того, дроны могут самостоятельно оценивать состояние растений, находить и проводить анализ участков, где культуры растут лучше.

Автоматизация бизнес-процессов



Приложение Crop Disease Alert – верный помощник аграриев / Фото: MMU

Повысить эффективность сельскохозяйственного предприятия могут не только работы и дроны, а и внедрение современных систем автоматизации бизнес-процессов.

Есть уже готовые решения, такие как SAP Farm Management от Vistex. Это – специализированный под нужды аграрного бизнеса модуль, интегрированный с ERP (системы планирования ресурсов предприятия). Нидерландская Waterwatch разработала приложение Crop Disease Alert, которое следит за условиями роста растений. Если система обнаруживает любые отклонения, она отправляет сообщение о риске развития у растений болезней. Эта программа призвана сократить использование пестицидов на 15% и ограничить их применение только теми случаями, когда оно необходимо.

Кроме отраслевых IT-систем, современное фермерское предприятие сложно представить без универсальных решений автоматизации бизнес-процессов, которые можно применить в любых сферах бизнеса. Для этого лучше всего подходят универсальные системы BPM (Business process management), такие как Scriptum. Они могут помочь автоматизировать бизнес-процессы поэтапно, один за другим.

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Избавление офиса от бумажного документооборота – первый простой шаг на пути сокращения расходов и повышения эффективности. Системы внешнего электронного документооборота, такие как Deals, позволяют перевести в цифровой формат все документы, которыми предприятие обменивается с контрагентами. Внутреннюю, организационно-распределительную документацию можно перевести в "цифру" с помощью систем ECM (Enterprise Content Management), таких как Megapolis.DocNet.

Автор: Дмитрий Прибитько