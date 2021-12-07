Новогодний стол: на сколько подорожали праздничные продукты

До Нового года и Рождества осталось совсем немного. Люди начинают украшать свои дома и готовиться к праздникам.

Готовиться нужно и к приготовлению праздничного стола. К сожалению, цены на продукты праздничного настроения не прибавят.

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Конечно, в период праздников из-за повышенного спроса цены прогнозируемо растут. Но стоимость продуктов постоянно росла в течение года. Соответственно, новогодний стол-2022 будет дороже прошлогоднего на целых 20%.

Больше всего подорожают мясо и овощи: помидоры, огурцы и перец. В 2,5 раза вырастет цена лука. Свинина должна подорожать на 20%, а курятина – на 10%.

Для того чтобы купить праздничный торт, придется переплатить 80%. Такая ситуация сложилась из-за подорожания как ингредиентов, так и процесса производства.