Новый рекорд: Украина увеличила импорт игристых вин

Игристые вина стали частыми гостями на столах украинцев. В Украину поступило рекордное количество праздничного напитка.

Рекордный импорт игристых вин

Сегодня почти каждое празднование не обходится без игристого вина. Похоже, что сейчас напиток переживает особую популярность.

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В 2021 году Украина импортировала игристых вин на 54,7 миллиона долларов. Это на 44% больше, чем в прошлом.

Основными поставщиками игристых вин в Украину стали Италия, Франция, Испания, Германия и Грузия.

Вместе с тем эксперты сообщили, что популярность напитка – не единственный фактор, способствовавший росту импорта. Сокращение собственного производства тоже сыграло свою роль. За последние пять лет показатель упал на 40%.