Рекордний імпорт ігристих вин

Сьогодні майже кожне святкування не обходиться без ігристого вина. Схоже на те, що зараз напій переживає особливу популярність.

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У 2021 році Україна імпортувала ігристих вин на 54,7 мільйонів доларів. Це на 44% більше, ніж торік.

Основними постачальниками ігристих вин в Україну стали Італія, Франція, Іспанія, Німеччина та Грузія.

Разом з тим експерти повідомили, що популярність напою – не єдиний фактор, який сприяв росту імпорту. Скорочення власного виробництва теж зіграло свою роль. За останні 5 років показник впав на 40%.