Официальные работники: в Ирландии устроили на работу стадо овец – в чем заключается их работа

Официально на работу можно нанимать не только людей. Интересный прецедент подарили миру ирландские историки.

Историки из Ирландии наняли неожиданных работников – стадо овец. Они имеют довольно неожиданное задание: расчищать могилы от зарослей на кладбище в селе Кроссхейвен.

Читайте также "Агро Варта": BASF стал соучредителем платформы по сбору заявок на утилизацию тары

Инициативу предложила местная депутат Одри Бакли. Это решение она подсмотрела в одном из сел Уэльса – козы членов церковной общины паслись на кладбище.

Интересно, что ирландские историки тоже сначала "наняли" коз, благодаря чему обнаружили 400 надгробий 1700-х годов, но впоследствии заметили, что козы съели весь плющ, а траву оставили. Поэтому было принято решение взять на работу овец, которых арендуют у местных фермеров.

Многие из памятников – просто камни с надписями. Люди не могли позволить себе купить надгробия, поэтому использовали камни в качестве маркеров могил, – рассказали историки.

Плантации спаржи лучше сажать рядом с ягодами. Больше об этом читайте в материале Агро 24