Об этом заявил первый заместитель председателя Госгеокадастра Украины Анатолий Мирошниченко.

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Сейчас объективно оценить площадь земель в теневом возделывании, по моему мнению, трудно, – говорит Мирошниченко. – Та цифра – 9 миллионов гектаров, которая озвучивалась в аграрном комитете Рады при обосновании необходимости установления Минимального налогового обязательства (МНС) – кажется мне достаточно вероятной. Во всяком случае, понятно, что это огромные площади.

Когда ждать изменений?

Чиновник добавил, что вскоре "лицо земельного рынка, безусловно, изменится".

Думаю, очень много хозяйств – так называемых "единоличников" либо вынуждены будут легализоваться и укрупняться, либо прекратят существование. В общем, МНС может существенно стимулировать оборот земель сельскохозяйственного назначения, – резюмировал Мирошниченко.