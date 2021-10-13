Опять подорожание: в Украине выросли цены на продукты
13 октября 2021 , 12:30Читати новину українською
Источник:АПК-Информ
По итогам сентября-2021 потребительские цены на продукты питания в Украине выросли на 1,2% по сравнению с августом.
За первый месяц осени подорожали несколько социальных продуктов, свидетельствуют данные Госкомстата Украины. Больше всего выросла цена на яйца – на 3,6%.
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Также зафиксировано подорожание цен на:
- молоко + 1,9%
- мясо и мясопродукты + 1,7%
- сливочное масло + 1,6%
- сыр + 1,3%
- хлеб + 1,1%
- макаронные изделия + 0,6%
В то же время по итогам сентября отмечается и снижение цен на некоторые продукты, в частности, на подсолнечное масло (-0,9%) и сахар (-0,1%).
Всего за первые 9 месяцев 2021 года потребительские цены в Украине выросли на 7,5%, в том числе на продукты питания – на 9,3%.
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