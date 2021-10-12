По предварительным прогнозам, цена хлеба для потребителей вырастет на 10 – 25%. Причина – скачок цены газа.

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Ранее сообщалось, что несмотря на взлет цены газа в Европе украинские потребители будут платить за топливо фиксированную цену – от 7,9 до 13,5 гривен за кубометр.

А вот для промышленников таких "бонусов" не предусмотрено. Соответственно, они будут покрывать расходы на газ ценой продукции для конечных потребителей.

Пекари также добавляют, что по сравнению с прошлым годом вдвое выросла и стоимость электроэнергии. Эти и другие факторы делают рост цены хлеба обязательным мероприятием для выживания.

Производители сахара из-за роста цены газа просят правительство о помощи. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Сахарники просят у правительства дотации: о какой сумме идет речь".