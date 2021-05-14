12 травня у Києві відбувся брифінг, присвячений втраті українських лісів. Мова йшла про знищення самосійних та необлікованих лісів. Спікерами виступили експерти провідних природоохоронних організацій, а також представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та екологічного комітету Верховної Ради України.

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Біолог "Української природоохоронної групи" Єгор Гриник зазначив, що в Україні існує феномен "самосійних" лісів. Це ліси, які утворилися природним шляхом на закинутих сільгоспугіддях. За попередніми оцінками, їхня площа величезна – від 300 до 500 тисяч гектарів. Самосійні ліси здебільшого розташовуються на сільськогосподарських землях і не мають юридичного статусу лісу, тобто не охороняються законом. Відповідно, як тільки на ділянку самосійного лісу знаходиться власник або орендар – цей ліс знищується на користь ріллі або пасовища.



Вирубка самосійного лісу

Окрім того, існують і інші ліси, які не мають статусу лісу – це так звані "необліковані" ліси, які були створені лісокористувачами в минулому, однак на які досі не оформлена земельна документація. Щомісячно України втрачає сотні і тисячі гектарів самосійних та необлікованих лісів, які є потужним союзником у боротьбі зі зміною клімату.

Еколог міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина" Богдан Кученко навів конкретні приклади знищення самосійних лісів у Чернігівській області: незважаючи на наявність суцільного лісового покриву, у земельній документації такі ділянки фігурували виключно як "рілля" та були продані в оренду під час земельних торгів.

Ще один приклад стосувався земель із самосійними лісами у постійному користуванні держпідприємств, які потрапили під приватизацію. Зокрема, таким підприємством є ДП "Укрліктрави", яке має в постійному користуванні сотні гектарів самосійних лісів 15-20 річного віку і які будуть гарантовано знищені у разі продажу його земель в рамках приватизації.



Так виглядють самосійні ліси на супутникових знімках, Київська область. Ділянка по центру фото виставлена на аукціон як ділянка сільсьгосподарського призначення – і скоро на місці дерев зростатиме кукурудза чи соняшник.

Еколог зазначив, що першим кроком для збереження самосійних та необлікованих лісів є їхня інвентаризація: визначення того, де ж саме розташовані такі ліси. Наприклад, під час проведення інвентаризації земель та землеустрою. Наразі жодної повної інвентаризації цих лісів в Україні не було проведено. Наступним кроком, на думку еколога, є надання самосійним та необлікованим лісам офіційного статусу "лісу" шляхом присвоєння їм типу угідь «ліси та інші лісовкриті площі». Такий крок забезпечить державну охорону самосійних та необлікованих лісів, однак він потребує активних дій з боку влади вже у найближчі тижні та місяці.

Радник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Петро Тєстов відзначив, що одним з індикаторів реалізації державної політики в сфері охорони довкілля є збільшення площі лісистості, тому міндовкілля наразі вважає збереження самосійних та необлікованих лісів одним з пріоритетних напрямів роботи. Це вже передбачено проектами низки стратегічних документів, зокрема "Державної стратегії управління лісами України до 2035 року", а свої напрацювання щодо змін в законодавство, які необхідні для збереження самосійних лісів, міністерством були передані народним депутатам з комітету екологічної політики та природокористування.

Окрім того, міністерство спільно з Держлісагенством та іншими органами влади проводить ідентифікацію самосійних необлікованих лісів. Зокрема, були підготовлені звернення до Держгеокадастру до Фонду державного майна щодо необхідності збереження ідентифікованих самосійних лісів. Радник міністра особливо наголосив на тому, що збереження самосійних лісів потребує злагодженої роботи усіх зацікавлених в цьому сторін: законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості.



Соняшникове поле на місці самосійного лісу (Чернігівська область)

Народний депутат України, голова "лісового" підкомітету комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Юлія Овчинникова підтвердила, що депутати дійсно працюють над законопроектом щодо збереження самосійних лісів. За її словами, законопроект передбачатиме визначення та повну інвентаризацію таких лісів, спрощення процедури визнання самосійних лісів саме лісом, спрощення процедури лісовпорядкування для власників невеликих за площею самосійних лісів, а також низку інших заходів, покликаних зберегти ліси України. Овчинникова висловила сподівання, що народні депутати підтримають цей законопроект.

Завідувач лабораторії нових інформаційних технологій УкрНДІЛГА Олександр Борисенко розказав, що експерти інституту вже розробили та відпрацювали алгоритм виявлення самосійних лісів за допомогою супутникових знімків та даних земельного кадастру. За їхніми даними, близько 5% усіх ділянок, які виставляють на земельні аукціони в Україні, належать до самосійних лісів, а в окремих областях такий показник становить 25-30%. Окрім того, пілотна інвентаризація самосійних лісів колишнього Семенівського району Чернігівської області дозволила стверджувати, що близько 10% лісів району є самосійними і не мають жодної охорони.

Учасники брифінгу були одностайні в тому, що знищення самосійних та необлікованих лісів України є недопустимим явищем, а їх збереження дозволить виконати амбітні кліматичні цілі, поставлені Україною, і тому необхідно вжити негайні дії на всіх рівнях – від місцевого до загальнонаціонального.

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