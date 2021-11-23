Овощ-гигант: в Польше вырастили гигантскую картофелину

Польский урожай картофеля отличается не только объемами. Размеры овоща тоже могут удивлять.

Невероятный картофель

В Польше определили самую крупную картофелину урожая 2021 года. Гигант весит более 2 килограммов.

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Участие в конкурсе приняло 19 фермеров. Картофель-победитель вырастил фермер Кинг Влодарж из Михалова Второго. Вес овоща составил 2022 грамма.

Ближайшие "преследователи" имели на 500 граммов меньше. Победители конкурса получили не только признание, но и денежное вознаграждение.

Отметим, что польская картофелина-рекордсмен в четыре раза меньше крупнейшей картофелины в мире, которую в этом году вырастили в Новой Зеландии.