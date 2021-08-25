Питательное зерно: 10 причин выращивать и употреблять зернобобовые

Зернобобовые можно увидеть в магазине, на фермерском рынке, в качестве гарнира ко многим блюдам. В некоторых странах они – часть культурного наследия и принимаются ежедневно. В других частях мира о них вспоминают, только когда едят суп холодными зимними вечерами... Далее читайте на украинском языке.

Однак ці маленькі різнокольорові зернятка насправді – один із найпоживніших природних продуктів. Чому?

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Зернобобові…

1) …продукти з низьким вмістом жиру, а також вони не містять холестерин, що сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань.

2) …містять мало натрію. Хлорид натрію (або кухонна сіль) сприяє розвитку гіпертонії. Цього можна запобігти, якщо вживати продукти з низьким рівнем вмісту натрію, наприклад, зернобобові.

3) …чудове джерело рослинного білку. Неймовірно, але в 100 грамах сухої сочевиці міститься аж 25 грам білку! У процесі кулінарної обробки зернобобові поглинають велику кількість води, внаслідок чого вміст білку в готовій сочевиці знижується майже до 8%. Щоб підвищити рівень білку в готовій страві з сочевицею потрібно поєднувати її з цільнозерновими крупами, наприклад, з бурим рисом.

4) …надійне джерело заліза. Дефіцит заліза в організмі вважається однією з найбільш розповсюджених форм неповноцінного харчування та одним з найчастіших видів анемії. Щоб допомогти засвоєнню організмом заліза із зернобобових, рекомендується поєднувати їх з продуктами, що містять вітамін С (наприклад, збризнути карі з сочевиці лимонним соком).



Зернобобові розширяють раціон / Фото WomensHealth

5) …багаті на калій, який підтримує серце здоровим та відіграє важливу роль у функціях травної та м‘язової систем.

6) ...також містять багато клітковини, що необхідна для здоров’я травної системи та допомагає знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

7) …чудове джерело фолату – вітаміну групи В, який природним чином є в багатьох харчових продуктах. Він необхідний для нормального функціонування нервової системи та особливо важливий під час вагітності для профілактики розвитку дефектів плоду.

8) …зберігаються протягом тривалого часу, завдяки чому підвищують різноманіття раціону.

9) …мають низький глікемічний індекс. Вони сприяють стабілізації рівню цукру та інсуліну в крові, тому підходять для діабетиків і допомагають контролювати масу тіла.

10) …зернобобові природним чином не містять глютен. Вони ідеально підходять хворим на целіакію.

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