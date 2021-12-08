Плата должна составлять не менее 4%, – Гетманцев о налогообложении овощей

Верховная Рада приняла "ресурсный" законопроект. Примерно четвертая часть документа посвящена налогообложению земель, которые обрабатывают "втемную".

В Украине треть земель сельскохозяйственного назначения, которые обрабатывают, но ни государство, ни органы местного самоуправления их "не видят". Об этом в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Минимальный налог – 4%

Он отметил, что предусматривается введение минимального налогового обязательства, которое будет облагаться налогом в определенном объеме.

4% от нормативной денежной оценки земли на гектар должно составлять ваше минимальное налоговое обязательство,

– подчеркнул Гетманцев.

По его словам, существует гектар сельскохозяйственной земли за пределами населенного пункта. Все, что существует в пределах села, поселка или города вообще не касается этого налога.

Оплатить можно по-разному

"Но если за пределами населенного пункта есть участок, мы считаем, что он должен приносить доход и плата за этот доход должна составлять не менее, чем 4% от нормативной денежной оценки земли", – пояснил Гетманцев.

Эти 4% можно оплатить по-разному. Например, это может быть:

налог на доходы физических лиц арендодателю, уплачивающему предприятие;

или налог на прибыль предприятия.

Все налоги, как объяснил Гетманцев, высчитывают из этой суммы и нужно оплатить только разницу.

Что этому предшествовало

Верховная Рада во втором чтении поддержала "ресурсный" законопроект №5600. Он предусматривает изменения в Налоговый кодекс.

Согласно документу, за выращенные на собственном земельном участке овощи, которые продадут более чем на 78 тысяч гривен, в 2022 году нужно будет заплатить налог на доходы – 18%.

В то же время министр финансов Сергей Марченко заверил, что это не касается рядовых украинцев.

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