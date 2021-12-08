В Україні є третина земель сільськогосподарського призначення, які обробляють, але ні держава, ні органи місцевого самоврядування їх "не бачать". Про це в авторській програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Мінімальний податок – 4%

Він зауважив, що передбачається введення мінімального податкового зобов'язання, яке оподатковуватиметься в певному обсязі.

4% від нормативної грошової оцінки землі на гектар повинне складати ваше мінімальне податкове зобов'язання,

– наголосив Гетманцев.

За його словами, існує гектар сільськогосподарської землі поза межами населеного пункту. Усе, що існує в межах села, селища чи міста взагалі не стосується цього податку.

Сплатити можна по-різному

"Але якщо є за межами населеного пункту ділянка, ми вважаємо, що вона повинна приносити дохід і плата за цей дохід має становити не менше, ніж 4% від нормативної грошової оцінки землі", – пояснив Гетманцев.

Ці 4% можна сплатити по-різному. Наприклад, це може бути:

податок на доходи фізичних осіб орендодавцю, який сплачує підприємство;

або податок на прибуток підприємства.

Усі податки, як пояснив Гетманцев, вираховують з цієї суми й потрібно сплатити лише різницю.

Що цьому передувало

Верховна Рада у другому читанні підтримала "ресурсний" законопроєкт №5600. Він передбачає зміни до Податкового кодексу.

Відповідно до документа, за вирощену на власній земельній ділянці городину, якої продадуть на понад 78 тисяч гривень, у 2022 році потрібно буде заплатити податок на доходи – 18%.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що це не стосується пересічних українців.

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