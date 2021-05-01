Плодовые деревья в Украине оказались под угрозой из-за вредителей. Впоследствии это может изрядно поначатися на урожае.

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По состоянию на 29 апреля в садах продолжается питание садовых долгоносиков. Во всех плодовых насаждениях почечные долгоносики, цветоеды заселили 50-75% деревьев. Одно дерево является источником питания для около 2-6 почкоед и 2-7 цветоед, которыми повреждено 2-6% почек.

Жуками леночки мохнатой заселено 50-65% плодовых деревьев. На одно дерево учитывается 8-15 имаго.

Май – активный посевной месяц. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Посевной календарь на май 2021: советы, что и когда сажать".