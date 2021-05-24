Почему овощи и фрукты в Украине дорожают: объяснение

Подорожание продукции вызывает недовольство покупателей, но в такой ситуации есть много объективных причин, поэтому аграрии должны повышать стоимость своего товара.

Неблагоприятные погодные условия, высокие цены на топливо, рост стоимости газа и электроэнергии негативным образом отразились на отечественном аграрном секторе. Из-за этих факторов цена сельскохозяйственных продуктов заметно выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Как рассказал старший научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий, теплая погода выровняла ситуацию, поэтому цена овощей должна постепенно снижаться. А вот стоимость подсолнечного масла и сахара будут зависеть от погоды.

"В результате затяжной холодной весны вегетация растений задержалась на 2 недели. Из-за такого "сдвига" существуют высокие риски попасть со сбором урожая в дождливую осеннюю погоду, и объективно аграрии рискуют вовремя не собрать урожай. В таком случае цены не будут уменьшаться. Если же нам повезет с погодными условиями, то можно ожидать снижения стоимости подсолнечного масла", – пояснил эксперт.

Основным покупателем украинской продукции на глобальном рынке является Китай. Больше об этом читайте в материале Агро 24