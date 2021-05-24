Несприятливі погодні умови, високі ціни на пальне, зростання вартості газу та електроенергії негативним чином позначились на вітчизняному агарному секторі. Через ці фактори ціна сільськогосподарських продуктів є помітно вищою, аніж в аналогічному періоді минулого року.

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Як розповів старший науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки" Ігор Сабій, тепла погода вирівняла ситуацію, тому ціна городини має поступово знижуватися. А от вартість соняшникової олії та цукру будуть залежати від погоди.

"Внаслідок затяжної холодної весни вегетація рослин затрималась на 2 тижні. Через такий "зсув" існують високі ризики потрапити зі збором урожаю у дощову осінню погоду, і об’єктивно аграрії ризикують вчасно не зібрати врожай. У такому випадку ціни не будуть зменшуватись. Якщо ж нам пощастить із погодними умовами, то можна очікувати зниження вартості соняшникової олії", — пояснив експерт.

Основним покупцем української продукції на глобальному ринку є Китай. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Китай скуповує понад чверть української агропродукції".