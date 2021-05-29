Утім, від створення Смарагдової мережі виграє не лише природа. Серед переваг – імідж нашої держави на міжнародній арені, зрушення на шляху до євроінтеграції, економічні вигоди та, найголовніше, – добробут громадян. Наголошуючи на важливості законопроекту, 200 науковців з 85-ти наукових установ звернулися до керівництва Верховної Ради із закликом підтримати законопроект №4461.

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Смарагдова мережа – це мережа природоохоронних територій європейського значення, яка створюється на виконання положень Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни в Європі. Смарагдова мережа вже існує в Україні. Наразі в її українському переліку – 377 цінних природних територій загальною площею 8 мільйонів гектарів.

Потрібен юридичний статус

За словами депутата Верховної Ради України Юлії Овчинникової, законопроект дуже важливий для збереження біорізноманіття в Україні:

Бернський комітет визнав усі ці території, однак юридичного статусу вони поки не мають та можуть бути знищені. За міжнародним зобов’язанням, Україна має їх оберігати та рідкісні види, які їх населяють, але реальних механізмів без ухваленого закону "Про території Смарагдової мережі" немає.

Законопроект одноголосно був підтриманий Комітетом з питань європейської інтеграції, оскільки він відповідає всім європейським стандартам. Наразі проект закону чекає на перше читання в пленарній залі.

Зобов'язання України

Начальниця відділу з питань охорони та використання природно-заповідного фонду Департаменту природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Анастасія Драпалюк переконує, що Міндовкілля підтримує законопроект:

По-перше, це наші європейські зобов’язання. Додатком 30 передбачено, що Україна повинна створити механізми для управління Смарагдовою мережею. По-друге, кожні 10 років Червона книга України поповнюється новими видами. Види флори і фауни зникають. І це означає, що ми знищуємо природу й не залишаємо після себе нічого. Це призводить до соціально-економічних проблем у нашій державі та й в інших країнах.

У виграші всі!



Смарагдова мережа в Україні

Від створення Смарагдової мережі виграє не лише природа. Від реальної роботи Смарагдової мережі переваги отримає і економіка нашої держави, акцентує Олена Кравченко, виконавчий директор Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина":

Це закон про збалансований розвиток, про дружбу між дикою природою, місцевим населенням та бізнесом, який готовий впроваджувати вид своєї діяльності. За законом, ця діяльність буде побудована таким чином, щоб і бізнес міг розвиватися, і громада, і щоб і унікальні види і оселища зберігалися. Це принципи європейського ведення бізнесу. І з цим законом ми рухаємося в напрямку Європейського Зеленого Курсу.

Європа зацікавлена в Україні

Менеджерка Європейської програми Міжнародного фонду "Відродження" Ольга Квашук зауважує, що ЄС уже давно зацікавлений у впровадженні в Україні кращих європейських практик:

Міжнародний Фонд "Відродження" тривалий час комплексно підходить до питань захисту довкілля. Так, за підтримки ЄС минулого року ми почали великий проект #EU4USociety, одним з важливих напрямків якого є посилення голосу громадянського суспільства задля участі України в Європейському Зеленому Курсі, формування відповідальної екологічної політики на національному та місцевому рівнях. Тобто кошти платників податків ЄС спрямовані на інтеграцію України до ЄС та побудову тут кращих європейських практик.

Natura 2000 і Смарагдова мережа





Емблема Смарагдової мережі

Смарагдова мережа функціонує в більшості європейських країн. Утім, у країнах-членах ЄС мережа має назву Natura 2000, а в країнах, які не є членами ЄС, – Смарагдова мережа. Мережа Natura 2000 ідентична до Смарагдової мережі в усьому, окрім аспекту членства в Європейському Союзі. Наразі Смарагдова мережа ефективно працює у Швейцарії, Норвегії, Великобританії.

Ці дві мережі максимально подібні. Головна їх ідея – дійти до збалансованого розвитку, який досягається за допомогою управління територіями. Приміром, для кожного виду та оселища прописані свої менеджмент-плани – умови їхнього збереження. Інколи йдеться навіть про пасивну охорону природу – тобто потрібно просто не втручатися в природні процеси, – пояснює Катерина Полянська, еколог Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина".

Унікальна Україна

Голова Української природоохоронної групи Олексій Василюк переконує, що впровадження Смарагдової мережі вигідне всім українцям:

Країни, які мають найбільшу кількість природоохоронних територій, мають найвищий рівень життя. Приклади – Норвегія, Швеція, Швейцарія. У них чисте повітря, чиста вода, неймовірні природні краєвиди. Люди від цього довше та здоровіше живуть, мають кращий психічний стан, у них вищий індекс щастя. Наша країна – унікальна на карті Європи, зберегти нашу унікальну природу для всієї Європи можна лише зберігши її в Україні.

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