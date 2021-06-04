Погода уничтожила урожай косточковых фруктов: серьезность потерь

В прошлом году производители плодово-ягодной продукции понесли большие убытки. В этом году погода тоже не порадовала, но ситуация не критична.

Сейчас производители утверждают, что в некоторых регионах перепады температур и затяжные холода уничтожили от 70% до 90% урожая косточковых культур.

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Как уверяет начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, ситуация не такая критическая, как ее пытаются изобразить.

По сравнению с прошлым годом значительно меньше повреждений, потому что весна была не очень теплая. Массового цветения плодовых культур на период наступления жестких заморозков еще не было. Поэтому впечатление, что повреждения значительно меньше, чем в прошлом году. То есть никаких катастрофических прогнозов нет. Перспективы получения нормального урожая плодовых в этом году очень высокие, – рассказала она.