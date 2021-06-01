Для производителей рапса такой удобной и эффективной системой является Clearfield® – это уникальная комбинация гербицида Нопасаран® и высокоурожайных гибридов рапса, устойчивых к этому гербициду. Таких, например, как ІНВ1166 КЛ и ІНВ1177 КЛ, представленные в семенном портфолио BASF в КЛ-сегменте как "сильный игрок" и "звезда" соответственно. Важный момент: устойчивость этих гибридов получены традиционным способом селекции, без использования методов генной инженерии.

Обратите внимание! Новые гибриды озимого рапса как залог высокого урожая

Ключевой "игрок" защиты в системе Clearfield® – Нопасаран®, который контролирует широкий спектр сорняков в посевах рапса. Однократное внесение Нопасаран® (с прилипателем Метолат) не только уничтожает проросшие к моменту обработки сорняки, но и создает почвенный гербицидный экран, который надежно сдерживает последующие волны сорняков.



Гибриды озимого рапса ІНВ1166 КЛ и ІНВ1177 КЛ / Инфографика BASF

Система Clearfield® позволяет достигать хороших результатов даже в сложных условиях – на почвах с высоким содержанием органических веществ, на каменистых почвах, а также при недостатке влаги. Clearfield® существенно облегчает аграриям борьбу с сорняками, поскольку уменьшает количество гербицидных обработок.

Теперь подробнее о преимуществах "игроков" системы Clearfield®.

Стоп сорняк! Только рапс!

Преимущества препарата:

Повышение урожайности (благодаря высокой эффективности в борьбе со всеми однолетними сорняками).

Улучшение качества семян рапса (контроль сорняков, которые влияют на содержание глюкозинолатов и примесей).

Удобство и простота применения (одна отделка после всходов, гибкость в сроках).

Сильный игрок в КЛ-сегменте



Преимущества гибрида:

Высокая урожайность и морозостойкость

Повышенная устойчивость к фомозу благодаря наличию гена Rlm7

Хорошая устойчивость к полеганию

Высокое содержание масла

Хорошая устойчивость к растрескиванию стручков



Урожайность гибрида ИНВ1166 КЛ / Инфографика BASF

Звезда в КЛ-сегменте!

Преимущества гибрида:

Высокие и стабильные показатели урожайности в КЛ-регионах

Высокая зимостойкость, засухоустойчивость

Высокие урожаи и устойчивость к полеганию

Толерантность к болезням

Устойчивость к растрескиванию стручков



​​Урожайность гибрида ИНВ1177 КЛ / Инфографика BASF

Нормы – это очень важно!

Чтобы гибриды рапса показали оптимальную урожайность, аграрии должны четко придерживаться рекомендованных норм высева.

Посев рапса должен проводиться на глубину 2,5 – 3 сантиметра, средняя норма высева для современных гибридов – 350 – 550 всхожих семян на гектар, в зависимости от уровня подготовки почвы и сроков сева. Увеличение нормы может привести к загущению посевов и, как следствие, вытягивание точки роста растений и снижению их зимостойкости. Тогда возникают условия для развития болезней и полегания посевов, что в конечном итоге негативно повлияет на урожайность.

Оптимально провести посев озимого рапса за 105 – 110 дней до вхождения растений в период покоя (когда в течение 5 дней температура опускается ниже отметки -2 градуса). До наступления этого периода растение должно сформировать 8 – 10 листьев и иметь диаметр корневой шейки примерно 8 – 10 миллиметров.

После перезимовки надо обследовать посевы рапса, чтобы определить дальнейшие технологические методы выращивания.



Clearfield® – система защиты озимого рапса / Инфографика BASF

Удобрение – залог высокого урожая

Полноценное обеспечение рапса питательными веществами – еще один очень важный элемент производства.

Внесение азотных удобрений проводят двумя этапами. Первый – осенью, вносится 1/4 – 1/3 от годового количества. Второй – весной (3/4 – 2/3 от годовой нормы), внесение проводят в мерзлоталую почву до начала возобновления вегетации.

Фосфорно-калийные удобрения следует внести осенью, до посева и во время посева. 2/3 части удобрений вносят во время основной обработки почвы, а остальные – во время сева. Внесение фосфора способствует формированию мощной корневой системы и лучшей перезимовке растений. Калийные удобрения способствуют повышению урожая путем увеличения количества семян в стручке и повышения его качества.

Большое значение в формировании устойчивых урожаев рапса играет внесение микроэлементов в течение вегетации. Важнейшую роль здесь играют бор, марганец, сера и молибден.

Подробная информация о семенах озимого рапса и – на официальном сайте BASF.