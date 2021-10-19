Поголовье сельскохозяйственных животных: в Украине зафиксировано резкое падение

Украинская хозяйства держат все меньше сельскохозяйственных животных. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 2 – 6%.

Сейчас поголовье крупного рогатого скота в Украине составляет 3,11 миллиона. Это на 6,7% меньше прошлогоднего показателя.

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Количество свиней уменьшилось на 1,7% до 6,07 миллиона голов. Овец и коз в Украине сейчас 1,30 миллиона, показатель упал на 5,3%.

Что касается домашней птицы, то сейчас показатель составляет 234,03 миллиона голов, прошлогодний показатель упал на 1,8%.

Ранее сообщалось, что цена мяса будет расти, а импортная продукция будет более популярной, чем отечественная.

Птичий грипп – уже в Украине. Больше об этом читайте в материале Агро 24