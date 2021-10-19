Зараз поголів'я великої рогатої худоби в Україні становить 3,11 мільйонів. Це на 6,7% менше за минулорічний показник.
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Кількість свиней зменшилася на 1,7% до 6,07 мільйона голів. Овець та кіз в Україні зараз 1,30 мільйона, показник впав на 5,3%.
Що стосується свійської птиці, то зараз показник становить 234,03 мільйона голів, минулорічний показник впав на 1,8%.
Раніше повідомлялося, що ціна м'яса зростатиме, а імпортна продукція буде більш популярною за вітчизняну.