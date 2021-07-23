Как повысить урожайность картофеля и риса: поразительное открытие ученых

Ученые заявляют: если изменить РНК сельхозкультур, это позволит растениям давать значительно большие урожаи и повысит их засухоустойчивость.

Группа ученых из университетов Чикаго, Пекина и Гуйчжоу провели совместные исследования и тесты с добавлением гена, кодирующего белок FTO, к растениям картофеля и риса. Они проанализировали данные и установили, что такие изменения позволяют увеличить урожайность культур на 50%. Так как растения становятся значительно больше, образуют длинные корневые системы, лучше переносят стресс во время засухи и увеличивают скорость фотосинтеза.

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Исследователи сосредоточились именно на белке FTO, потому что он является первым известным белком, "стирающим" химические метки на РНК. Как следствие, модифицированные растения производили значительно больше РНК, чем растения из тестовой группы.

Это совершенно новый тип подхода, который может отличаться от редактирования генов ГМО и CRISPR; этот метод позволяет нам "переключать тумблер" в растениях уже на ранней стадии развития, – отметил профессор Чикагского университета Чуань Хэ.

Борьба за урожайность

Ранее ученые сделали другое важное открытие – команда из Института сельскохозяйственной геномики в Шэньчжэне составила план проектирования генома для гибридного картофеля. Овощ нового поколения поразил характеристиками.

Подробности читайте в материале Агро24 "Гибридный картофель с высокой урожайностью: удивительная разработка китайских ученых".