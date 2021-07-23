Група вчених з університетів Чикаго, Пекіну і Гуйчжоу провели спільні дослідження і тести з додавання гена, що кодує білок FTO, до рослин картоплі й рису. Вони проаналізували дані і встановили, що такі зміни дозволяють збільшити врожайність культур на 50%. Бо рослини стають значно більшими, утворюють довші кореневі системи, краще переносять стрес під час посухи і збільшують швидкість фотосинтезу.

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Дослідники зосередилися саме на білку FTO, бо він є першим відомим білком, що "стирає" хімічні мітки на РНК. Як наслідок, модифіковані рослини виробляли значно більше РНК, ніж рослини з тестової групи.

Це абсолютно новий тип підходу, який може відрізнятися від редагування генів ГМО та CRISPR; цей метод дозволяє нам "перемикати тумблер" у рослинах уже на ранній стадії розвитку, – відзначив професор Чиказького університету Чуань Хе.

Боротьба за врожайність

Раніше вчені зробили інше важливе відкриття – команда з Інституту сільськогосподарської геноміки в Шеньчжені склала план проєктування геному для гібридної картоплі. Овоч нового покоління вразив характеристиками.

Детальніше читайте в матерілі Агро24 "Гібридна картопля з високою урожайністю: дивовижна розробка китайських вчених".