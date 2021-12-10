Праздничное настроение: в Украину стали импортировать больше цитрусовых

Цитрусовые фрукты – незаменимый продукт праздничных столов. Новогоднее настроение уже чувствуется – спрос на мандарины и другие цитрусовые вырос.

Украинцы стали покупать больше цитрусовых фруктов. Они не только напоминают о наступлении праздников – в них очень много витамина С, который держит наш иммунитет в тонусе.

Интересно Устойчивый Дракарис КЛП, или Системный подход как залог высокого урожая подсолнечника

Обычно в декабре импортируется до 30% от общего годового объема цитрусовых. В этом году ожидается показатель на уровне 392 тысячи тонн.

Наибольшая часть импорта принадлежит мандаринам – 43%. На втором месте идут апельсины (26%), затем в рейтинге разместились лимоны (18%), грейпфруты (10%) и лайм (1%).

Основными поставщиками цитрусовых в Украину являются Турция, Египет, Китай, Южная Африка и Испания.