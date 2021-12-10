Українці почали купувати більше цитрусових фруктів. Воне не лише нагадують про настання свят – в них дуже багато вітаміну С, який тримає наш імунітет в тонусі.

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Зазвичай у грудні імпортується до 30% загального річного обсягу цитрусових. У цьому році очікується показник на рівні 392 тисяч тонн.

Найбільша частка імпорту належить мандаринам – 43%. На другому місці йдуть апельсини (26%), потім у рейтингу розташувались лимони (18%), грейпфрути (10%) та лайм (1%).

Основними постачальниками цитрусових в Україну є Туреччина, Єгипет, Китай, Південна Африка та Іспанія.