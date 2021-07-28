Серед 29-ти об’єктів природно-заповідного фонду, яких зачепила приватизація є:

заказники місцевого та загальнодержавного значення

парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

та (!) пам’ятки природи

Охоронний режим останніх є одним з найсуворіших (після природних заповідників і заповідних урочищ). Утім, 10 гектарів їхньої території приватизували. Частіше для особистого селянського господарства, проте трапляються цільові призначення і для будівництва, і для обслуговування багатоквартирного житлового будинку, і для комерційного використання.

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У загальнозоологічному заказнику загальнодержавного значення "Згарський" були виявлені два випадки привласнення земель запасу площею майже 42 гектари. Найбільше перепало ландшафтним заказникам "Зелена" та "Гопчиця", більше ніж половина (53%!) площі яких опинилася в приватних руках.

65% приватизованих земельних наділів (189 ділянок площею 435 гектарів) перебувають у колишньому Погребищенському районі (тепер Вінницький).

За статтями 83 та 84 Земельного Кодексу, передача в приватну власність державних та комунальних земель під об’єктами природно-заповідного фонду, якщо інше не передбачене законом, не допустима. А за Законом України "Про природно-заповідний фонд", природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання. Навряд господарювання у вигляді розорювання чи забудови можна характеризувати як особливий режим охорони.

Українська природоохоронна група звернулась до Офісу Генпрокурора та Вінницької ОДА з вимогою перевірити законність надання ділянок в приватну власність в межах природно-заповідного фонду та вжити необхідних заходів щодо забезпечення режиму охорони об'єктів природно-заповідного фонду.

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