В этом году аграриям не следует пренебрегать мерами по сдерживанию развития бурой и других видов ржавчины на зерновых. Возбудитель в агроценозах присутствует в достаточном количестве.

По словам кандидата сельскохозяйственных наук наук Ирины Мирной, болезни могут появиться даже в озимых. Для этого надо лишь благоприятные условия.

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При благоприятных условиях в период трубчастых фаз – молочной спелости зерна (температуры 11-18°C и периодического выпадения дождей) и затянутой вегетации иржастые болезни могут проявиться в посевах озимой пшеницы, –отметила она.

В прошлом году иржастые болезни проявились в посевах всех зерновых культур, но преимущественно пшеницы. Особенно распространенной была бурая листовая ржавчина. В фазе формирования зерна всего в Украине отмечено 10-36%, максимум 66% (Хмельницкая область) пораженных площадей.

В зоне Степи поражения составило 6,3%, Лесостепи – 4%, Полесье – 7%. Наивысшее развитие болезни отмечали в Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской областях – 15-18% пораженных растений.

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