В России уничтожают птиц

В России сразу несколько регионов попали под удар птичьего гриппа. Самая сложная ситуация – в Ростовской области, которая граничит с Украиной. В частности, на Гуляй-Борисовкой птицефабрике уничтожат около 200 тысяч голов.

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Предприятие и несколько соседних сел на неделю закрыты на карантин – территория закрыта для въезда и выезда, а также запрещены любые действия с птицами – их нельзя выпускать на улицу, лечить, использовать их мясо, перо, закладывать яйца на инкубацию и прочее.

Великобритания переживает самую крупную в истории вспышку

Тем временем, на птицеферме в североирландском графстве Лондондерри уже убили 28 тысяч птиц из-за подозрения в птичьем гриппе. Это уже третий случай в регионе за последние недели. В двух первых анализы подтверили наличие птичьего гриппа штамма H5N1, пишет Cursorinfo.

Ранее министр сельского хозяйства и окружающей среды Великобритании Джордж Юстис заявил, что "страна в этом году переживает самую крупную в истории вспышку птичьего гриппа с 36 подтвержденными случаями". В общей сложности уже погибли около полумиллиона птиц.

Главный ветеринар Великобритании Кристин Миддлмисс пояснила, что болезнь распространяется перелетными птицами из Восточной Европы, где также много случаев, особенно в России, сообщает Emeat.

Обратите внимание!

Агентство по безопасности пищевых продуктов Соединенного Королевства (FSA) заверяет, что, основываясь на текущих научных данных, "нынешний штамм птичьего гриппа представляет очень низкий риск и что правильно приготовленная птица и продукты из птицы, включая яйца, безопасны для употребления в пищу".

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Опасный штамм в Китае

А вот в Китае забили тревогу. Там был зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6. Инфекцией заразился 68-летний житель южной провинции Гуандун. Мужчина держал в хозяйстве домашнюю птицу. Состояние китайца расценивается медиками как критическое.