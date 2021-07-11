Работа в Польше: сколько вакансий и какие зарплаты в аграрном секторе

Сельское хозяйство постепенно теряет свои позиции на польском рынке вакансий для работников из Украины – лишь 12% от всех предложений. Ранее эта цифра достигала 20-22%.

В аграрном секторе Польши работники могут получать заработную плату от 41 тысяч гривен, сообщает кадровый портал grc.ua. При этом средняя зарплата в этой стране в мае составила 58 тыясч гривен, а в Украине в тот же период – чуть более 17 тысяч.

Обратите внимание! В Польше ожидают хороший урожай дорогой ягоды – голубики

Где вакансий больше всего?

Больше все открытых вакансий для работников из Украины предлагает ИТ-сфера – 15% всех вакансий категории "Работа в Польше" на портале GRC. Средняя зарплата IT-специалистов – одна из самых высоких в стране – более 94 тысяч гривен.

Далее идут следующие секторы:

предложения для рабочего персонала – 13% (средняя зарплатата от 51 тысячи гривен)

предложения в сфере продаж – 12% (от 23 тысяч гривен)

Работники, чтобы занять вакантное место, должны знать польский язык на разговорном уровне и иметь опыт работы по специальности.

Интересно! Реформа земли в Польше как пример для Украины: основные этапы