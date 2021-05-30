Земельная реформа в Польше считается одной из самых успешных на территории бывшего соцлагеря. Вспомним основные вехи и интересные факты, связанные с ее внедрением, ведь украинская модель запуска рынка земли наследует польский пример.

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Реформа земли в Польше: этапы и условия

1998 год – поляки получили возможность покупать и продавать землю.



2016 год – ограничена продажа сельскохозяйственных земель. Теперь их могут купить только государство, религиозные объединения и фермеры.



Претенденты на покупку земли должны быть владельцами сельхозземель площадью до 300 гектаров и проживать там, где собираются приобрести землю.



Покупатель обязуется не менее 10 лет осуществлять на купленной земле хозяйственную деятельность. Без разрешения суда он не может эту землю ни продать, ни сдать в аренду.



Если иностранец хочет приобрести землю в Польше, он должен сначала прожить здесь не менее 5 лет или состоять в браке с гражданином или гражданкой страны.



Максимальная площадь владения землей в Польше на одного человека составляет 500 гектаров.



Ключевые показатели рынка земли в Польше ​