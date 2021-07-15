Верховная Рада усовершенствовала закон про органическое сельхозпроизводство

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

Принятый закон №5440 временно (до 1 января 2024 года) разрешает субъектам хозяйствования реализовывать сельхозпродукцию как органическую и использовать надпись "органический продукт" в именах продуктов и торговых марках, а также обозначения и надписи "органический", "биодинамический" , "биологический", "экологический", "органик" и/или любые однокоренные и/или производные слова от этих слов с приставками "био-", "эко-" в случае наличия у них действующего сертификата, выданного органом иностранной сертификации.

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Также указанные субъекты хозяйствования временно (до 1 января 2022 года) признаются производителями органической сельхозпродукции для целей Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины".

Принятый закон направлен на недопущение остановки торговли органической продукцией на территории Украины, связанное с невозможностью выполнения требований законодательства, а также на устранение препятствий для получения украинскими производителями государственной поддержки в сфере органического производства и обращения органической продукции, – сообщает информуправление аппарата ВР.

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