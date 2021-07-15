Прийнятим законом №5440 суб'єктам господарювання тимчасово (до 1 січня 2024 року) дозволено реалізовувати сільгосппродукцію як органічну та використовувати напис "органічний продукт" у власних назвах продуктів і торгових марках, а також позначення та написи "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", "органік" та/або будь-які однокореневі та/або похідні слова від цих слів із префіксами "біо-", "еко-" у разі наявності у них діючого сертифіката, виданого органом іноземної сертифікації.

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Також зазначені суб'єкти господарювання тимчасово (до 1 січня 2022 року) визнаються виробниками органічної сільгосппродукції для цілей Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Прийнятий закон спрямовано на недопущення зупинки торгівлі органічною продукцією на території України, пов'язане з неможливістю виконання вимог законодавства, а також на усунення перешкод для отримання українськими виробниками державної підтримки у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, – повідомляє інформуправління апарату ВР.

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