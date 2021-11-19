Редька-гигант: украинский ученый вырастил уникальный овощ

Большие плоды всегда привлекают внимание и вызывают амбиции садоводов. Часто рекордами в этом направлении могут похвастаться и Украинцы.

Гигантская редька

Селекционер Зеновий Сыч 17 июля посеял японскую редьку дайкон. Сейчас корнеплоды выросли до гигантских размеров – 80 сантиметров.

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Для эксперимента селекционер выбрал сорта Гулливер (NASKO), Миновас, Спринг Фэйвор F1, Клик слона, Эрли Лонг Уайт F1. Овощ выращивался без полива, с подливом воды в грядки в условиях Центральной Степи. Результаты поразили самого учёного.

Оказалось, что легче вырастить, чем выкопать 60 – 80-сантиметровые корнеплоды,

– отметил он.