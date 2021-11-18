Пустынный инжир – именно такое название получило новое растение – ранее считался частью вида Ficus brachypoda, широко распространенного в северных и центральных частях Австралии. Но подробный обзор растения обнаружил, что это особый вид со своим местом распространения.

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Его листья по сравнению с другими видами инжира более гладкие, уже и толще.

Этот инжир – невероятно важный вид для коренных народов в центральной Австралии, с точки зрения еды, убежища и духовности. Исторически повреждение этих деревьев могло караться смертью, таково их значение для всего сообщества.

– считают авторы исследования.

Сначала ученые хотели назвать растение так, как его называли коренные обитатели. Но после общения со специалистами обнаружили, что разнообразие слов для обозначения этого дерева слишком широкое, что делало невозможным какой-то один вариант.

Поэтому растение получило научное название – Ficus desertorum (пустынный инжир).

Ученые надеются, что важное открытие позволит поспособствовать сохранению и заботе о растении в пустынных условиях.