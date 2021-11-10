Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Дзьоба обнародовал данные, что за первые три месяца работы рынка земли выданы кредиты под залог 584 гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

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Все больше банков предоставляют потребительское кредитование под залог земли, поскольку он является идеальным "твердым" залогом. В целом количество предоставленных кредитов выросло на 11,4%. На сегодняшний день их предоставляют уже 5 банков. Общий объем кредитов составляет 56 миллионов гривен, – отметил Дзьоба.

Значительная часть выданных кредитов – долгосрочные. Так, 41% от объема всех сентябрьских кредитов выданы на срок более 5 лет.

Тарас Дзьоба акцентировал внимание на том, что сейчас идет работа над совершенствованием ведения Государственного реестра прав. Минагрополитики совместно с Министерством юстиции уже подготовили изменения в соответствующее постановление.

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По итогам 4 месяцев работы рынка земли только для 55% заключенных сделок купли-продажи были зарегистрированы цены, – говорит чиновник. – Самый низкий процент зарегистрированных цен на Закарпатье – всего 21%. Абсолютным лидером является Хмельницкая область, там цены указаны для 76% сделок. Изменения, которые мы хотим внести, направлены, прежде всего, на то, чтобы решить эту проблему. Соответственно, регистрация цен при проведении сделки купли-продажи земельного участка будет обязательной.