Рост цены подсолнечника: известна причина

В этом году фермеры отвели под подсолнечник рекордное количество площадей и ожидают хороший урожай. Но цены на подсолнечник прыгают уже на старте сезона.

В этом году урожай подсолнечника будет на 10 – 15% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Это позволит нарастить экспорт подсолнечного масла и шрота.

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Но несмотря на хороший урожай цены на сырье пошли вверх уже на старте сезона. Кроме того, сейчас зафиксировано значительное отставание от уборочных работ несмотря на рекордный урожай.

Как сообщают эксперты, свои коррективы вносит погода. Кроме того, фермеры строят различные стратегии продаж и пытаются "разогреть" рынок. Внутренние цены могут соответствовать экспортным, ведь ни один аграрий не захочет терять прибыль. Поэтому производителям, которые зависят от сырья, нужно угадать с моментом закупки, иначе цены для конечных потребителей также значительно вырастут.

Урожай подсолнечника позволит покрыть внутренние потребности Украины в масле. Больше об этом читайте в материале Агро 24