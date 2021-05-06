Запрет на экспорт гречки в России будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года.

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Согласно постановлению, гречка стала "жизненно важной для внутреннего рынка Российской Федерации". Исключения могут составлять только грузы гуманитарной помощи.

С января по март Украина импортировала гречки на 5,4 миллиона долларов. Большая половина продукции была именно из России. Как это повлияет на прилавки украинских магазинов и стоит ли ожидать резкого скачка цены – пока неизвестно.

Из-за опасной болезни Украина запретила ввозить свиней и свинину из некоторых стран ЕС. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина запретила импорт свиней из ЕС: причина и как это повлияет на цену".