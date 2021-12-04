Рынок ягод: какие перспективы у жимолости

Украинский рынок ягод активно развивается. Продукция пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Перспективы жимолости

На сегодня площадь промышленных насаждений жимолости составляет всего 200 гектаров. Культура достаточно нишевая, но имеет большие перспективы в будущем.

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Украинские исследователи уже начали выводить свои сорта. "Богдана" и "Фиалка" – самые популярные из них, но сейчас у них появляются конкуренты, такие как "Искушение" и "Алисия".

Самыми крупными ягодами может похвастаться Boreal Blizzard, его плоды весят по 3 грамма. Ягоды этого сорта обладают очень хорошим вкусом, а растение славится высокой продуктивностью.

Преимуществ в жимолости достаточно – морозостойкость, ранний срок созревания, витамины и полезные элементы. Эксперты отмечают, что в Украине нет промышленного рынка этой ягоды, но со временем он появится и будет быстро развиваться.