Рынок земли: кто имеет право на льготное приобретение участков

Какие есть основания для льготного выкупа? Как формируется выкупная стоимость? С чего начинается процедура приобретения участка? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем блоге. Далее читайте на украинском.

Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення передбачив, що фермери можуть купувати земельні ділянки, які вони набули до 2010 року, без проведення аукціону.

Зверніть увагу! Ринок землі: як продати ділянку, що перебуває в оренді

Спеціальний пільговий викуп для українських фермерів дозволяє придбати ділянку на виплату на 10 років.

Право власності можна оформлювати вже після першого платежу, а викупна ціна буде на рівні нормативної грошової оцінки ділянки (ціна на земельні ділянки до 2030 року не може бути нижчою нормативної грошової оцінки).

Підстави для пільгового викупу

Підставою для пільгового викупу землі може бути наявність таких документів:

право довічного успадкованого володіння землею

право постійного користування землею

право оренди землі

Варто знати Ринок землі: які особливості дарування ділянки сільськогосподарського призначення

Процедура придбання ділянки

Для того, щоб розпочати процедуру придбання, потенційний покупець має отримати дозвіл на викуп земельної ділянки від ради відповідної територіальної громади.

Аби рада розглянула це питання, необхідно подати:

один із вищевказаних трьох документів

витяг із кадастру про земельну ділянку

витяг із документації про нормативну грошову оцінку ділянки

заяву про намір викупу ділянки

Витяги можна отримати лише на земельну ділянку, якій присвоєно кадастровий номер.