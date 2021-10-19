Сахар подорожал за год почти вдвое: каковы причины и прогозы

Средняя потребительская цена сахара в Украине в сентябре достигла 28,69 гривен. Хотя еще год назад этот показатель держался на уровне 15 гривен.

Аграрный эксперт Андрей Прокопенко считает, что главная причина подорожания сахара – уменьшение объемов сахароварения в Украине.

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Еще недавно Украина имела 192 сахарных завода, которые производили около 6 миллионов тонн продукции, – отмечает Прокопенко. – Такой уровень развития отрасли обеспечивал для страны одно из ведущих мест среди стран-экспортеров сахара, и для национальной экономики отрасль имела стратегическое значение. Но на сегодня в Украине работает лишь 28 сахарных заводов. Объемы сахароварения сокращаются, страна теряет позиции в мировых рейтингах производителей. И это не удивительно, учитывая отсутствие государственной промышленной политики.

Что дальше?

Эксперт считает, что "дальнейшие перспективы вообще катастрофические".

"Для нынешнего сезона сахароварения украинским заводам нужно закупить не менее 300 миллионов кубов природного газа, – пишет Прокопенко. – Ассоциация" Укрсахар "отмечает – из-за роста цен на голубое топливо часть предприятий не сможет организовать производство, а сельхозпроизводители, вложившие в это средства, понесут значительные убытки".

По данным ассоциации, производители сахара находятся на грани нерентабельности. Фермеры тратят более 42 тысяч гривен на гектар посева сахарной свеклы. При средней урожайности 48 тонн с гектара и цене 1200 гривен за тонну свеклы, выращивание овощей не является рентабельным.

Как решить проблему?

Для сохранения национальной сахарной промышленности предприниматели предлагают предусмотреть в госбюджете дотацию для производителей сахарной свеклы в размере 150 гривен за тонну, – отмечает эксперт. – Сумма этой дотации будет рассчитываться пропорционально объему проданного сырья. То есть, производитель сахарной свеклы, совершив сделку по продаже сырья, представляет Минагрополитики заявление с данными об объеме заготовленной продукции в тоннах. На основании этого министерство будет рассчитывать сумму бюджетной дотации, которая подлежит выплате производителю сырья и перечисляться на его счет органами казначейства.

По мнению Прокопенко, "если правительство не повернется лицом к отечественной сахарной отрасли это приведет к ее окончательному упадку".

Производители сахара обратились к премьеру

Украинские производители сахара уже написали письмо-обращение о необходимости государственной поддержки к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю. Подробности читайте в новости Агро24 "Сахарники просят у правительства дотации: о какой сумме идет речь".