Секреты топинамбура: селекционер рассказал, как собрать небывалый урожай

Правильный выбор сорта и контролируемое выращивание позволят существенно поднять урожайность топинамбура.

Так уверяет заведующий кафедрой овощеводства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, селекционер Зеновий Сыч.

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Исследования ученых говорят: в Украине сорта топинамбура с розовыми корнеплодами дают лучший урожай и имеют выровненную поверхность. В этом году именно такая "розовая" культура сотра Деликатесный, селекции Национального ботанического сада им. Н.Н.Гришко, дала урожай до 75 тонн с гектара.

У нас небывалый урожай – каждое растение дает ведро клубней, – радуется Сыч. – Высаживали сорт Деликатесный с розовыми клубнями. В настоящее время вегетация продолжается…

Секреты урожайности



Зеновий Сыч демонстрирует урожай / Фото: фейсбук Zenon Sych​

Селекционер говорит, что для лучшей урожайности нужно ежегодно выкапывать и пересаживать растения на новое место (лучше всего это делать осенью).

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То, что будет самовольно сходить на старом месте уничтожаем как сорняк. Очень важно проводить подбор садовых клубней по принципу – высаживаем только лучшие выровненные клубни из лучших кустов. Также в каждую ямку нужно вбросить по 1 столовой ложке нитроаммофоски и по пол килограмма перегноя, – поделился рецептом успеха Зеновий Сыч.