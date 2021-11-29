Селекционеры вывели красный абрикос: в чем его уникальность

Исследователям удалось вывести новый сорт абрикоса. Особый цвет – не единственная его уникальная характеристика.

Создать новый абрикос удалось исследователю Винченцо Чербоне. Он адаптирован для выращивания в большинстве регионов Европы.

Интересно Мы доверяем InSun™! Гибрид ИНСАН 100 – высокие и стабильные урожаи

Фрукт зарекомендовал себя большим размером и сладким вкусом. Кроме того, он готов порадовать садоводов большим урожаем.

В настоящее время исследователи еще работают над усовершенствованием гибрида, после чего выведут его на широкий рынок. Они убеждены, что положительные характеристики гарантируют красному абрикосу высокую популярность.

Ранее сообщалось о том, что украинский производитель начал экспортировать яблоки в Африку, где они являются экзотикой и продаются поштучно.