Сезон вишни стартовал: какие цены и прогнозы на урожай

На этой неделе в Украине стартовал сезон вишен. На прилавках их еще мало, но, несмотря на определенный дефицит, цены вполне доступны.

Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году сбор вишни началось примерно на неделю позже. Ягод на рынках пока мало, но цены невысокие и, по мнению экспертов, они будут снижаться.

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Еще в начале недели первые небольшие партии вишни продавались на рынках по 30-40 гривен за килограмм, а уже сегодня ягоды стоят около 25 гривен. Хотя их, как и раньше, еще немного.

Производители вишен объясняют снижение цен уже в самом начале сезона тем, что спрос на ягоду невысок. И это при том, что черешня в этом году не составляет конкуренцию, потому что не уродила. Кроме того, не спешат начинать закупку вишни перерабатывающие предприятия – для них даже нынешняя цена является неприемлемой.

Каким будет урожай вишни?

Эксперты считают, что в этом сезоне урожай вишни будет высоким. Потому что вишня из всех косточковых меньше всего пострадала от неблагоприятных погодных условий (в отличие от уже упомянутой черешни, а также абрикос и персиков). Поэтому операторы рынка и производители предполагают, что на следующей неделе вишня снова существенно упадет в цене.

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