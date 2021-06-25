Производители черешни в Украине надеялись, что 2021 год станет едва ли не рекордным по объему сбора ягоды. Но погода "сломала" прогнозы – весенние заморозки и чрезмерное количество осадков в начале лета принесли большие убытки садоводам, рассказал председатель Ассоциации развития интенсивного садоводства Черкащины Александр Маценко.

Обратите внимание! Цены на яблока будут невысокими – прогноз производителя

Черешня – продукт роскоши. В целом по Черкасской области и по Украине черешни будет мало: юг, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – черешни практически нет, – объясняет Маценко. – За десять лет такого дефицита не было. Даже в прошлом году при девяти градусах мороза была черешня. В этом году меньше черешни, а цена на нее будет выше – примерно 100-120 гривен за килограмм.

Безжалостная погода

Соглашается с коллегой и также ругает погоду Татьяна Малюк, заместитель директора Мелитопольского опытной станции садоводства им Н. Ф. Сидоренко. Когда черешня начала цвести, в конце апреля – начале мая, были заморозки, а начало лета выдалось прохладным и дождливым, говорит експертка – из-за таких погодных условий урожай черешни не успевают собирать, она насыщается влагой и гниет.



Качественной черешни будет мало / Фото Pixabay

Цветущей черешни действительно было много, пишет Inform.zp. Это давало возможность садоводам надеяться на рекордные урожаи. Но природа внесла коррективы. Мелитополь пострадал меньше, в пределах города температура не так сильно опускалась, объясняет Малюк, и это позволило сформировать хороший урожай. Но пошли дожди, и тепер черешня гниет, лопается – страдают ранние сорта, ультраранние и начинают повреждаться ранне-средние сорта.

Большие потери черешни

Руководитель службы коммуникаций ассоциации "Ягодоводство Украины" Татьяна Смирнова резюмирует, что некоторые производители черешни потеряют львиные доли урожая.

Потери уже колеблются от 20% до 80% урожая. В общем качественной черешни будет немного, и цена на нее будет держаться довольно высокой, – говорит Смирнова.

К теме Украинская черешня может стать самой дорогой в мире