Щедрый урожай и адаптация к погоде: в Украине вывели уникальный сорт хурмы

Украинские селекционеры продолжают адаптировать к нашим условиям экзотические фрукты. Старания исследователей и фермеров приносят успешные результаты.

В Херсонской области специалисты особый сорт хурмы с квадратными плодами. Деревья дают очень хороший урожай и легко адаптируются к нашим погодным условиям.

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Ученая Ольга Грабовецкая посвятила выведению новых сортов 20 лет жизни. Исследовательница вместе с коллегами заботится о том, чтобы новые растения были устойчивы к морозам и засухе, а плоды были сладкими и крупными.

Как уверяют эксперты, выращивание хурмы может приобрести большую популярность среди украинских садоводов. Привычные яблоки не только надоели, но и приносят меньшую прибыль.

Украина является активным импортером хурмы, поэтому выращивание собственной продукции могло бы положительно повлиять на рынок и порадовать покупателей стоимостью.