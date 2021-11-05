Компания VITEO Hemp самостоятельно выращивает коноплю и делает из нее протеин, который может стать хорошей альтернативой мясу. Мощности компании расположены в нескольких областях – Днепропетровской, Полтавской и Ивано-Франковской.

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Компания обеспечивает полный цикл создания продукции – от посева семян на полях до попадания товара на полки магазина.

Протеин из конопли – натуральный источник белка, которым можно полностью заменить мясо, ведь в нем содержатся эдемин и альбумин. Эти белки синтезируются в печени в период переработки животных жиров. Они необходимы нам для энергии и роста,

– отметили в компании.

Также в этом протеине содержится правильная волокнистая и грубая клетчатка, которая способствует очищению организма от вредных бактерий, лучшему усвоению питательных веществ и даже тормозит процесс старения.

Конопляный протеин можно употреблять в любом виде и добавлять в свои любимые блюда.