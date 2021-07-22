Семь литров в день: какие козы дают столько молока

Козы – довольно популярные животные в домашних хозяйствах. В Украине начали разводить коз, которые могут порадовать большим количеством молока.

В Донецком районе Лариса Гурова имеет особенных коз – англо-нубийских. У этих животных горбатый нос и висячие уши. Самец весит до 90 килограмм, самка – 70 килограмм.

Кстати Почему стоит инвестировать в рапс, – объясняют эксперты BASF

Эти козы хорошо чувствуют себя как зимой, так и в летний зной, ведь густая короткая шерсть защищает их от холода, а с наступлением тепла она несколько редеет.

Выращиваю только ручных коз, так как их легче глядеть. Ластятся в руки, как собаки. Молока дают до 7 литров в день, – рассказала хозяйка.

Жирность молока этих коз составляет 5%, оно не имеет специфического запаха. Они доятся 10 месяцев, а случать их можно с 10-месячного возраста. В год эти козы рожают 2 – 3 козлят. Англо-нубийские козы не болеют и разнообразно питаются.

В Днепре станет больше краснокнижной рыбы. Больше об этом читайте в материале Агро 24