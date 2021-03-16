Снижение мировых биржевых цен на сырье не повлияли на стоимость соевого и пальмового масла.

В пятницу мировые биржевые цены на сырьевые товары подешевели. Впрочем, это не повлияло на подорожание соевого и пальмового масла, которые добавили в цене 7% и 11% соответственно.

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Главной причиной подорожания остается снижение прогноза производства сои и ухудшение состояния посевов вследствие дефицита осадков в Аргентине.

Цены предложений украинского и российского подсолнечного масла остаются на уровне 1670-1700 долларов/тонну FOB, однако цены спроса не превышают 1650 долларов/тонну FOB, что несколько "охлаждает" цены на подсолнечник.

Украинский фермер создал полезный сок из пшеницы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Сок из пшеницы: житомирский фермер производит уникальный напиток".